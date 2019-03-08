В Госдуме отреагировали на слова украинского министра, назвавшего Крым «худшей версией России»

В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал Крым «худшей версией России». Заявление украинского министра в беседе с РИА «Новости» прокомментировал депутат от полуострова Руслан Бальбек.
«У главного дипломата Украины прогрессирует паранойя», — заявил Бальбек. Он выразил недоумение от того, что высокопоставленный украинский политик может позволить себе подобные высказывания. «Кто-то ему пишет несуразные и абсурдные заявления, и целый министр всему этому верит», — предположит Бальбек. Он также призвал не относиться к словам Климкина всерьез и «не обращать внимания враждебные выпады против крымчан».
Депутат посоветовал Климкину обратить внимание на то, что происходит на Украине. По мнению Бальбека, украинскому министру, прежде чем высказываться о полуострове, «стоит выглянуть в окно своего кабинета».
Ранее, напомним, Климкин назвал Крым «худшей версией России», куда специально переселяют людей с криминальным прошлым. Глава МИД Украины также заявил, что жителей полуострова ежедневно запугивают сотрудники ФСБ.