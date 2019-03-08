Лазарев пришел в восторг от песни, с которой выступит на «Евровидении»

Анастасия Шипицина
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08 марта 2019 в 18:02
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Сергей Лазарев. Фотографии из Вконтакте, лазарев сергей
Для Лазарева участие в конкурсе в 2019 году — это новое путешествиеФото: Официальная страница Сергея Лазарева во «ВКонтакте»
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Лазарев едет на "Евровидение-2019"

Российский певец Сергей Лазарев представит песню, с которой будет выступать на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», уже завтра вечером, 9 марта. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Время пришло: мы представим российскую песню для „Евровидения“ в субботу, 9 марта, в 19:00. Я очень надеюсь, что вам всем понравится эта песня так же сильно, как и мне, когда я впервые ее услышал», — цитирует Лазарева RT.

Певец отметил, что участие в международном конкурсе в этом году является для него новым путешествием. Сергей также поблагодарил авторов песни — Филиппа Киркорова и композитора Димитриса Контопулоса, передает агентство Nation News.

«Евровидение-2019» пройдёт в израильском городе Тель-Авив. Первый полуфинал назначен на 14 мая, второй — на 16 число этого же месяца, а финал состоится 18 мая. Сергей Лазарев уже представлял Россию на международном конкурсе в 2016 году, тогда он занял третье место.

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