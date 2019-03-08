Лазарев пришел в восторг от песни, с которой выступит на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев представит песню, с которой будет выступать на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», уже завтра вечером, 9 марта. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Время пришло: мы представим российскую песню для „Евровидения“ в субботу, 9 марта, в 19:00. Я очень надеюсь, что вам всем понравится эта песня так же сильно, как и мне, когда я впервые ее услышал», — цитирует Лазарева RT.
Певец отметил, что участие в международном конкурсе в этом году является для него новым путешествием. Сергей также поблагодарил авторов песни — Филиппа Киркорова и композитора Димитриса Контопулоса, передает агентство Nation News.
«Евровидение-2019» пройдёт в израильском городе Тель-Авив. Первый полуфинал назначен на 14 мая, второй — на 16 число этого же месяца, а финал состоится 18 мая. Сергей Лазарев уже представлял Россию на международном конкурсе в 2016 году, тогда он занял третье место.