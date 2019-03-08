Суд в ХМАО снял арест с одного из участников «Свидетелей Иеговы»

Суд Ханты-Мансийского автономного округа в четверг, 7 марта, отменил решение Сургутского городского суда об аресте 50-летнего участника экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России) Артура Северинчика. Об этом журналистам рассказал адвокат Дмитрий Колобов.
«Сейчас у Северинчика нет меры пресечения. Несмотря на решение суда, „Свидетель Иеговы“ до сих пор находится в СИЗО», — пишет «Медиазона».
Северинчик провел под стражей 21 день. Его и 42-летнего Евгения Федина и 57-летнего Сергея Логинова арестовали за организацию деятельности экстремистского движения (статья 282.2 УК). После апелляции они остались под стражей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сургуте была выявлена крупнейшая в стране ячейка секты «Свидетели Иеговы». Фигурантами уголовного дела являются 22 человека, а число рядовых последователей может идти на тысячи человек. Задержанный Евгений Кайряк опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором пожаловался на пытки в сургутском отделе Следственного комитета России (СКР). Однако источник «URA.RU» сообщил, что подозреваемые сами себе наносили побои, чтобы надавить на следствие.