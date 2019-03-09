28 тонн золота: опубликована «карта сокровищ» Третьего рейха

Согласно дневнику нацистского офицера, 28 тонн золота должны были спрятать в 11 местах на территории Польши Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опубликован личный дневник офицера Третьего рейха. В документе описаны места, в которых нацисты прятали ценности во время отступления из Польши.

«Личный дневник офицера третьего рейха Эгона Олленхауэра опубликован в Германии. В нём описаны места, в которых нацисты во время отступления из Польши прятали золото, произведения искусства и другие ценности», — сообщает британское издание Daily Mail.

В дневнике рассказывается о приказе Адольфа Гитлера спрятать ценности, чтобы до них не добрались советские войска. Согласно данным, 260 грузовиков с 28 тоннами золота, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства должны были быть спрятаны в 11 местах на территории Польши. Среди картин числятся работы Сандро Боттичелли, Питера Пауля Рубенса, Караваджо, Клода Моне, Рафаэля и Рембрандта.

Олленхауэр сам принял участие в операции, помогая местным аристократам уберечь драгоценности от Советского Союза. Его личные записи долгое время хранились в масонской ложе, несколько лет назад они были переданы фонду Schlesische Brucke, который и опубликовал их. Подлинность дневника, по словам работника фонда, подтвердили пять образовательных учреждений Германии.