Окровавленное тело оленевода нашел его младший брат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямальский оленевод, которого нашли мертвым 4 марта, мог быть убит. Такое заявление сделал его дальний родственник, местный оленевод и политический деятель Ейко Сэротэтто.

«На покойном практически все переломали, это жестокое убийство. Подозреваемые на сегодня доставлены в районный центр Ямала», — написал в группе «Голос Тундры» «Вконтакте» Сэротэтто.

Местные правоохранители комментировать корреспонденту «URA.RU» ситуацию отказались, сообщив, что делом занимается Следственный комитет. Получить комментарий в ведомстве агентству не удалось, на звонки корреспондента там не ответили.

Тело оленевода Николая Хоротэтто в понедельник в ямальской тундре нашел его брат. Сэротэтто рассказал, что погибший вечером отправился за соляркой на буровую скважину. На следующее утро младший брат обнаружил Николая у скважины в окровавленной одежде.