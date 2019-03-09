Украинские солдаты застрелили командира после замечания о пьянстве

Инцидент произошел в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU

Украинские солдаты убили своего командира после замечания о недопустимости распития спиртного. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Инцидент произошел в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 марта.

По предварительным данным, командир взвода первого батальона, лейтенант Слобода наткнулся на пятерых пьяных военнослужащих. Офицер сделал замечание солдатам. «В ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира», — сообщил Басурин. По его словам, инцидент не включили в официальные сводки ВСУ, поскольку командование не хочет «афишировать беспредел», передает argumenti.ru.

Военная операция по урегулированию инцидента с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками началась в апреле 2014 года. Тогда эти две территории заявили о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысячи человек, напоминает РИА «Новости».