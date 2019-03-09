Власти Венесуэлы нашли виновных в отключении электричества по всей стране

В Венесуэле выяснили причину масштабного отключения электричества. По информации властей, происшествие стало следствием кибератаки.
«Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС «Гури», — приводит РБК слова министра Венесуэлы Хорхе Родригеса, сказанные в эфире на государственном телевидении.
ГЭС «Гури» контролирует процесс выработки электроэнергии. После выяснений причин сбоя, ГЭС приостановила работу из соображений безопасности — систему пытались контролировать хакеры. Это привело к отключению электроэнергии на большей части территории страны.
7 марта без электроснабжения оказались 21 из 23 штатов Венесуэлы. На востоке и юге Венесуэлы электричество было восстановлено в рекордные сроки. В ближайшее время, по словам Родригеса, подачу энергии восстановят по всей стране.
Власти Венесуэлы планируют обратиться с жалобой в ООН, сообщает RT. Помимо этого, в эфире Родригес назвал сенатора США Марко Рубио виновным в диверсии.