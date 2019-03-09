08 марта 2019

Власти Венесуэлы нашли виновных в отключении электричества по всей стране

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 11:16
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Американская художница Миранда Меткалф в галереях современного искусства Екатеринбурга, свет, лампочки, электричество, меткалф миранда
Без света остались 21 из 23 штатов ВенесуэлыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Венесуэле выяснили причину масштабного отключения электричества. По информации властей, происшествие стало следствием кибератаки.

«Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС «Гури», — приводит РБК слова министра Венесуэлы Хорхе Родригеса, сказанные в эфире на государственном телевидении.

ГЭС «Гури» контролирует процесс выработки электроэнергии. После выяснений причин сбоя, ГЭС приостановила работу из соображений безопасности — систему пытались контролировать хакеры. Это привело к отключению электроэнергии на большей части территории страны.

7 марта без электроснабжения оказались 21 из 23 штатов Венесуэлы. На востоке и юге Венесуэлы электричество было восстановлено в рекордные сроки. В ближайшее время, по словам Родригеса, подачу энергии восстановят по всей стране.

Власти Венесуэлы планируют обратиться с жалобой в ООН, сообщает RT. Помимо этого, в эфире Родригес назвал сенатора США Марко Рубио виновным в диверсии.

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