Российский историк обнаружил множество неточностей в «карте сокровищ Гитлера»

Российский историк Константин Залесский усомнился в достоверности информации из дневника офицера СС Эгона Олленхауэра о местах со спрятанными сокровищами нацистов. По мнению ученого, информация в документах может не соответствовать действительности.
«Те, кто представил эти документы, заявили, что они прошли пять экспертиз, но эти экспертизы неизвестно кто проводил», — приводит телеканал «Звезда» слова Залесского. Историк также отметил, что в документах СС нет никаких сведений об офицере Эгоне Олленхауэре.
Кроме того, ученый обратил внимание на информацию о 260 грузовиках, на которых якобы перевозились сокровища. По мнению Константина Залесского, такое количество техники и груза потребовало бы привлечения более тысячи человек обслуживающего персонала.
Ранее в Германии был опубликован личный дневник офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором обозначены места, где нацисты прятали золото во время отступления из Польши, напоминает агентство Nation News. Дневник хранился в масонской ложе в немецком Кведлинбурге.