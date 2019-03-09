Российский историк обнаружил множество неточностей в «карте сокровищ Гитлера»

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 20:01
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ИННОПРОМ-2014: 2-ой день. Екатеринбург, слиток, золото, драгоценные металлы
Где нацисты прятали золото, пока остается тайнойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский историк Константин Залесский усомнился в достоверности информации из дневника офицера СС Эгона Олленхауэра о местах со спрятанными сокровищами нацистов. По мнению ученого, информация в документах может не соответствовать действительности.

«Те, кто представил эти документы, заявили, что они прошли пять экспертиз, но эти экспертизы неизвестно кто проводил», — приводит телеканал «Звезда» слова Залесского. Историк также отметил, что в документах СС нет никаких сведений об офицере Эгоне Олленхауэре.

Кроме того, ученый обратил внимание на информацию о 260 грузовиках, на которых якобы перевозились сокровища. По мнению Константина Залесского, такое количество техники и груза потребовало бы привлечения более тысячи человек обслуживающего персонала.

Ранее в Германии был опубликован личный дневник офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором обозначены места, где нацисты прятали золото во время отступления из Польши, напоминает агентство Nation News. Дневник хранился в масонской ложе в немецком Кведлинбурге.

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