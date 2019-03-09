Екатеринбургский цирк из-за нововведений руководства может остаться без осветителей. Об этом «URA.RU» анонимно сообщил один из сотрудников.
«Нас вызвал новый директор (Александр Авраменко — прим. ред.) и сообщил, что мы переходим на договор гражданско-правового характера (ГПХ). Мы потребовали официального сокращения, но он заявил, что такого варианта нет. Либо просто уходим, либо уходим на ГПХ. Но мы без отпуска, больничных и трудового стажа работать не хотим», — заявил источник агентства.
Собеседник «URA.RU» пояснил, что трудовые обязанности осветителей не соответствуют требованиям ГПХ и переводить их на такую форму трудоустройства попросту незаконно. Всего под угрозой увольнения оказались четыре человека. Они намерены обратиться за помощью в трудовую инспекцию.
Новый директор Екатеринбургского цирка Александр Авраменко в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что не может прокомментировать возникшую ситуацию, поскольку находится на мероприятии. Рассказать о подробностях конфликта он обещал позже.
Ранее в Екатеринбургском цирке уволили весь оркестр, музыканты которого в итоге перешли на ГПХ. За два часа 13 человек подписали договоры, получили расчет и покинули здание, в котором многие трудились более десяти или двадцати лет.
6 февраля за «грубое нарушение трудовых обязанностей» уволили бывшего директора цирка Екатеринбурга Анатолия Марчевского. Он руководил учреждением 25 лет.