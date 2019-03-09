Сотрудника, назвавшего Васильеву «министром просвЯщения», отстранили от работы

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 22:22
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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам работы Министерства образования и науки РФ в 2016 году, с участием Васильевой Ольги. Москва, васильева ольга
Досадную ошибку в должности Васильевой уже исправилиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Технического сотрудника, который на сайте Московского международного салона образования назвал Ольгу Васильеву «министром просвящения», отстранили от работы. Об этом сообщил директор салона Максим Казарновский.

«Он [работник] отстранен от взаимодействия с сайтом, но остался в команде. Мы понимаем, что это не злой умысел», — приводит слова Казарновского радиостанция «Говорит Москва». В то же время директор салона подчеркнул, что инцидент — первая ошибка организаторов за шесть лет проведения мероприятия.

Московский международный салон образования намечен на апрель. В списке гостей, опубликованных на сайте салона, Васильева значилась как «министр просвящения Российской Федерации». Сейчас досадную ошибку уже исправили.

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