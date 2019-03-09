Сотрудника, назвавшего Васильеву «министром просвЯщения», отстранили от работы

Технического сотрудника, который на сайте Московского международного салона образования назвал Ольгу Васильеву «министром просвящения», отстранили от работы. Об этом сообщил директор салона Максим Казарновский.
«Он [работник] отстранен от взаимодействия с сайтом, но остался в команде. Мы понимаем, что это не злой умысел», — приводит слова Казарновского радиостанция «Говорит Москва». В то же время директор салона подчеркнул, что инцидент — первая ошибка организаторов за шесть лет проведения мероприятия.
Московский международный салон образования намечен на апрель. В списке гостей, опубликованных на сайте салона, Васильева значилась как «министр просвящения Российской Федерации». Сейчас досадную ошибку уже исправили.