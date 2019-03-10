Лучше всего за временем следят в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые пунктуальные Россияне живут в Перми, Омске и Москве. Рейтинг городов России, где следят за временем, составило маркетинговое агентство Zoom Market.

В ходе опроса социологи задавали участникам три вопроса: «вы считаете себя пунктуальным человеком? Вы часто опаздываете? Когда Вы опаздывали последний раз?» По итогам исследования в топ-20 по пунктуальности попали еще два уральских города: Челябинск (7 место) и Екатеринбург, который, собственно, замыкает двадцатку.

Опрос проводился по методу личных интервью в 20 городах России, общая выборка составила 2400 интервью.