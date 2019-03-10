Пермяки оказались самыми пунктуальными из россиян. Уральцы признались, что не любят следить за временем

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 04:31
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Лучше всего за временем следят в ПермиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые пунктуальные Россияне живут в Перми, Омске и Москве. Рейтинг городов России, где следят за временем, составило маркетинговое агентство Zoom Market.

В ходе опроса социологи задавали участникам три вопроса: «вы считаете себя пунктуальным человеком? Вы часто опаздываете? Когда Вы опаздывали последний раз?» По итогам исследования в топ-20 по пунктуальности попали еще два уральских города: Челябинск (7 место) и Екатеринбург, который, собственно, замыкает двадцатку.

Опрос проводился по методу личных интервью в 20 городах России, общая выборка составила 2400 интервью.

Скрин страницы портала Zoom Market

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