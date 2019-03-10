Отколовшиеся «Уральские пельмени» об основном коллективе: «Нас там не будет»

Шоу «Уральских пельменей» существует с 2009 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Отколовшиеся участники шоу «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков заявили, что не планируют возобновлять деятельность с основным коллективом. В своем Instagram Мясников сообщил, что на концертах «Уральских пельменей» их ждать не стоит.

«Мы ездим только в составе Мясников, Рожков. Ждать нас в составе, где написано „Уральские пельмени“, нет смысла, нас там не будет», — написал Мясников.

Пользователи сразу начали комментировать публикацию. Многие отмечают, что даже такие изменения не портят впечатления от выступлений комиков, однако некоторые из комментаторов и не знали о расколе в коллективе: «Жаль, что распались! Теперь будем искать позитив и в этом: будем считать, что „Уральские пельмени“ размножились!» — написала одна из поклонниц.

Актеры шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили о создании дуэта и отправились на гастроли отдельно от основного коллектива осенью прошлого года. Совместно команда появляется только в телевизионном шоу и на премьерных спектаклях в Екатеринбурге.