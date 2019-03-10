Президент Латвии призвал Европу объединиться против России

Всем странам Евросоюза нужно объединиться, чтобы сдерживать «агрессию» России. Об этом изданию Der Spiegel заявил президент Латвии Раймондс Вейонис.
«Нам нужен сдерживающий фактор, чтобы однажды она (РФ) не напала на другую европейскую страну, как это было с Украиной», — цитирует латвийского лидера телеканал RT. Вейонис также предположил, что Россия манипулирует властями европейских стран с помощью проживающих там русских общин и пропаганды в русскоязычных СМИ.
5 марта латвийское общество раскололо решение властей снести в Риге памятник Воинам-освободителям, напоминает агентство Nation News. Более десяти тысяч жителей страны поддержали ликвидацию памятника из-за его «советского прошлого». В свою очередь, сопредседатель Русского союза Латвии, депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил, что против его сноса выступает большее число латвийцев, но политическая элита подобные заявления игнорирует.