Отказ коммунальщиков убирать снег чуть не привел к гибели младенца в Екатеринбурге. На девочку в коляске упала ледяная глыба, сообщил отец ребенка в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня в около 15 часов шли вместе с женой мимо злополучного дома. С крыши упал лед и прямо на коляску», — пояснил отец младенца. По словам мужчины, ребенок чудом не погиб и отделался лишь испугом. По мнению родителей, удар смягчила надетая на девочку толстая шапка.
На некачественную уборку снега в Екатеринбурге жалуются и другие жители города. К примеру, на улицах Колхозников и Молотобойцев коммунальщики попросту свалили снег с дороги в сторону, допустив образование опасных ледяных горок.
Ранее 14 подрядных организаций Екатеринбурга определили снег как «твердые коммунальные отходы» и потребовали за его вывоз повышенной платы, в итоге объявив «снежный» бойкот и отказавшись вывозить его по старым тарифам. Решением этой проблемы уже занялись юридические службы администрации Екатеринбурга.