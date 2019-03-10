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«Снежный» бойкот коммунальщиков в Екатеринбурге чуть не стал причиной гибели младенца. ФОТО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 21:24
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Уборка снега с крыши. клипарт. Тюмень, крыша, уборка снега
Не убранный вовремя снег превратился в глыбу льда и упал на коляску с ребенкомФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Отказ коммунальщиков убирать снег чуть не привел к гибели младенца в Екатеринбурге. На девочку в коляске упала ледяная глыба, сообщил отец ребенка в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в около 15 часов шли вместе с женой мимо злополучного дома. С крыши упал лед и прямо на коляску», — пояснил отец младенца. По словам мужчины, ребенок чудом не погиб и отделался лишь испугом. По мнению родителей, удар смягчила надетая на девочку толстая шапка.

На некачественную уборку снега в Екатеринбурге жалуются и другие жители города. К примеру, на улицах Колхозников и Молотобойцев коммунальщики попросту свалили снег с дороги в сторону, допустив образование опасных ледяных горок.

Ранее 14 подрядных организаций Екатеринбурга определили снег как «твердые коммунальные отходы» и потребовали за его вывоз повышенной платы, в итоге объявив «снежный» бойкот и отказавшись вывозить его по старым тарифам. Решением этой проблемы уже занялись юридические службы администрации Екатеринбурга.

фото: группа «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»
фото: группа «Инцидент Екатеринбург» «Вконтакте»

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