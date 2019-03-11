Уникальному курганскому заводу грозит банкротство из-за белорусской компании

Решение арбитражного суда Курганской области, который отказался признавать банкротом «Курганмашзавод» (КМЗ, единственный в России производитель боевых машин пехоты), будет обжаловано в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. С соответствующим заявлением обратился Минский механический завод имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» (Белоруссия).
«Направить дело в суд апелляционной инстанции», — гласит резолюция, опубликованная в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований превышает 212 млн рублей. Другие подробности дела пока не раскрываются. Заявление белорусского предприятия еще не принято к производству апелляционной инстанцией.
Как ранее сообщало «URA.RU», дело о банкротстве КМЗ рассматривалось с марта 2017 года. В конце января 2019 года арбитражный суд Курганской области отказал минскому предприятию во введении на КМЗ процедуры банкротства — наблюдения. При этом Внешэкономбанк, основной кредитор КМЗ, долг перед которым превышал 68,5 млрд рублей, уступил право требования задолженности ООО «КТЗ» («дочка» Ростеха), которое на следующий день отказалось от исковых требований. В конце февраля КМЗ завершил процедуру перехода в состав Ростеха. Она длилась около трех лет. «АО НПО „Высокоточные комплексы“» (входит в госкорпорацию «Ростех») приобрело 74,5% акций курганского предприятия.