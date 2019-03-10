Евгений Гараничев плохо присмотрелся к мишени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На чемпионате мира в Эстерсунде российский биатлонист Евгений Гараничев после заключительной стрельбы в гонке преследования пробежал лишний штрафной круг. тем самым спортсмен потерял шанс попасть в тройку лидеров. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал ситуацию со спортсменом цирком.

Гараничев на последнем огневом рубеже допустил один промах. При этом одна из мишеней долго закрывалась, сбив спортсмена с толку. В итоге биатлонист пробежал два штрафных круга вместо одного, сообщает сайт «Чемпионат». « Надо было, конечно, посмотреть ещё. Впредь буду смотреть. Обидно, что так получилось, потому что уходил бы с французами и боролся за третье место. Силы позволяли, ход был хороший, лыжи хорошо работали», — рассказал Гараничев изданию, анализируя свои ошибки.

Недовольны остались в и тренерском штабе. Хованцев отметил, что никакого наказания для спортсмена не последует, однако ситуация оказалось неприятной. «Он сам себя лишил борьбы за третье место. Это нечто, цирк», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной. В итоге первое место в гонке досталось украинцу Дмитрию Пидручному, вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим — француз Кентен Фийон Майе. Гараничев показал лучший результат среди россиян, приехав к финишу девятым.

В феврале на этапе Кубка мира, проходившем в США, Евгений Гараничев пропустил гонку преследования, опоздав на старт.