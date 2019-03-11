Во Владивостоке на трассе перевернулся самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Фото и видео публикует на своей странице dpskontrol_125rus в Instagram. На снимках виден лежащий на дороге «КамАЗ». У него серьезно повреждена кабина. Возле грузовика валяется ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Как пояснили очевидцы, ДПТ произошло на трассе Седанка — Патрокл. Пользователи живо принялись обсуждать инцидент. «Видимо на гиперзвуке летел, раз не успел оттормозиться перед ямой», — написал sti_s_402, «Ну как так-то! Не болид чай!» — заметила svetlana_alesia, «Панцирь угробили», — констатировал dm_itrii7605, «12 лярдов на дороге не валяются… хотя нет, валяются», — пошутил protos5880, «Хорошо хоть не заряжен был», — добавил khramtsov1986
В Восточном военном округе (ВВО) РИА «Новости» пояснили, что в аварии никто не пострадал. «В ДТП никто не пострадал. В ближайшее время автомобиль будет доставлен в пункт постоянной дислокации», — заявил сотрудник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.