На кресло главы зауральского района, пустующее больше месяца, претендуют четыре кандидата

Прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Притобольного района Курганской области завершен. На этот пост, ставший вакантным 1 февраля, претендуют четыре человека, сообщил «URA.RU» председатель конкурсной комиссии, начальник управления внутренней политики зауральского правительства Владимир Саблин.
Среди кандидатов, претендующих на вакантную должность, его первый заместитель главы района Дмитрий Лесовой, который сейчас временно исполняет обязанности главы. Документы на участие в конкурсе также подали ведущий специалист правового отдела райадминистрации Алексей Бузанов, начальник Притобольного производственного участка Введенского ДРСУ Николай Федотов и индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Марат Халимов. «Список может измениться в сторону сокращения», — отметил Саблин.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Притобольного района назначен на 10 апреля, сообщается на сайте районной администрации. Кандидаты, прошедшие конкурсные процедуры, предстанут перед депутатами районной думы, которым предстоит принять окончательное решение и избрать главу района.
Бывший глава Притобольного района Сергей Спирин написал заявление об отставке по собственному желанию 1 февраля — через два года после назначения на эту должность. В разговоре с «URA.RU» экс-чиновник отметил, что перед ним ставились определенные задачи, которые он считает решенными. Временно исполнять обязанности главы района после отставки поручили Лесовому.