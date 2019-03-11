Телеведущая медитировала в позе лотоса Екатерина Андреева, Instagram

Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева занялась йогой в тайге во время визита в ХМАО. Об этом телеведущая написала в своем профиле в Instagram.

«Снег на небе, снег на земле, вместо машин олени… А моей любимой йогой можно заниматься и в тайге. Сиди себе в мерзлоте и медитируй», — рассказала Андреева. Также она призналась в любви к тайге. «Я люблю безбарьерную среду. Open так сказать, — поделилась со своими подписчиками Андреева.

Это не первый ее пост из ХМАО. Как ранее писало «URA.RU», во время своей поездки по округу, телеведущая уже ездила на оленях и примеряла национальный костюм.

Фото: Екатерина Андреева, Instagram