Решетников выделился в рейтинге губернаторов-технократов

Перед губернатором Прикамья сразу несколько вызовов. В том числе — инфраструктурные. Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Решетников меняет правила застройки Перми

Пермский край возглавил рейтинг социально-политической устойчивости субъектов РФ, управляемых молодыми губернаторами-технократами. В рамках исследования фонд «Петербургская политика» сопоставил положение дел в регионах до и после назначения новых руководителей.

Исследование «Петербургской политики» демонстрирует, насколько политическая конструкция в конкретном регионе способна урегулировать внутренние противоречия и справляться с социальными и политическими рисками. В данном случае за точку отсчета эксперты взяли показатель устойчивости региона за шесть месяцев до назначения каждого нового губернатора, т. к. обычно по мере приближения отставки предшественника ситуация в субъекте становится менее стабильной.

Более устойчивой после смены власти ситуация стала в 12 из 37 регионов. Лучшие показатели — в Прикамье (в феврале 2017 года регион возглавил Максим Решетников, сменивший Виктора Басаргина). По данным фонда, индекс вырос с 4,6 до 7 баллов по 10-балльной шкале. К устойчивым регионам «Петербургская политика» также отнесла Карелию и Рязанскую область — прирост составил 1,3 пункта. Неизменной после смены власти осталась ситуация в Новосибирской области, а вот в 24 регионах индекс социально-политической устойчивости снизился — наиболее заметно в Липецкой и Кемеровской областях, а также в Кузбассе.

По мнению политолога Константина Калачева, попадание Пермского края в лидеры рейтинга выглядит «сомнительным», поскольку после смены губернатора регион не превратился в «динамично развивающийся». При этом эксперт отмечает, что главная проблема регионов — это те возможности, полномочия, ресурсы, инструментарий, которые есть у губернаторов. «Есть регионы, где, даже будь ты семи пядей во лбу, никакого прорыва не будет», — цитирует Калачева газета «Ведомости».

С мнением Калачева не согласен политтехнолог Дмитрий Логинов. Как отмечает собеседник агентства, при Решетникове был запущен ряд инфраструктурных проектов, которые закладывались при предыдущем губернаторе. В частности — строительство второй очереди Чусовского моста. Помимо этого, наметились определенные положительные сдвиги в здравоохранении. «Объективно судить о работе Решетникова можно будет только по итогам губернаторского срока. Времени, чтобы успешно завершить большие стройки и другие крупные проекты, у главы региона достаточно», — резюмировал Логинов.

Политконсультант Сергей Иванов считает, что приход к власти волны молодых губернаторов-технократов в первую очередь был настороженно воспринят местными элитами. Пермский край не исключение. Это, безусловно, осложнило жизнь молодым управленцам. Кроме того, перед властями Прикамья сейчас сразу несколько сложных вызовов — среди них проект переноса железной дороги, ситуация с обманутыми дольщиками и ликвидация незаконных торговых объектов. «Все эти темы очень неоднозначные и воспринимаются по-разному как жителями, так и внутри местных местных элит. Во многом от решения этих задач будет зависеть политическая устойчивость губернатора. Пока ни плюс, ни минус я бы ставить не стал», — отмечает Иванов.