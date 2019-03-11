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«Сменились со службы трезвыми»: в челябинской полиции опровергли попавший на видео «пьяный дебош» сотрудников

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 18:26
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Проверка в отношении «пэпээсников» продолжаетсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники патрульно-постовой службы, обвиненные челябинским правозащитником в пьяном дебоше на улице после 8 Марта, были трезвы. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе городского УМВД.

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«Инцидент произошел после окончания дежурства, ближе к утру 9 марта. Поэтому сотрудники были в форме. На данный момент можно сказать лишь, что они в тот момент не находились в состоянии алкогольного опьянения, — пояснили корреспонденту „URA.RU“ в пресс-службе ведомства. — Проверка продолжается».

Как уже писало агентство, скандальное видео опубликовал в соцсети общественник Александр Долгушин. По его словам, полицейские в форменной одежде вступили в нецензурную перепалку с прохожими, применив к одному из них силу, а у второго потребовав прекратить съемку на мобильник.

По словам Долгушина, последний и обратился к нему — якобы после угроз в свой адрес. По его словам, полицейские служат в отделе №4 по Тракторозаводскому району Челябинска.

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