Сотрудники патрульно-постовой службы, обвиненные челябинским правозащитником в пьяном дебоше на улице после 8 Марта, были трезвы. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе городского УМВД.
«Инцидент произошел после окончания дежурства, ближе к утру 9 марта. Поэтому сотрудники были в форме. На данный момент можно сказать лишь, что они в тот момент не находились в состоянии алкогольного опьянения, — пояснили корреспонденту „URA.RU“ в пресс-службе ведомства. — Проверка продолжается».
Как уже писало агентство, скандальное видео опубликовал в соцсети общественник Александр Долгушин. По его словам, полицейские в форменной одежде вступили в нецензурную перепалку с прохожими, применив к одному из них силу, а у второго потребовав прекратить съемку на мобильник.
По словам Долгушина, последний и обратился к нему — якобы после угроз в свой адрес. По его словам, полицейские служат в отделе №4 по Тракторозаводскому району Челябинска.