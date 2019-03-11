В Москве начался кастинг на пост главы челябинского регионального ОНФ

В Москве Центральный штаб ОНФ начал рассматривать кандидатуры на пост главы челябинского регионального исполкома Общероссийского народного фронта, сообщили «URA.RU» собственные источники.
Среди трех кандидатов нет действующего руководителя регионального исполкома ОНФ Дениса Рыжего, сообщил собеседник агентства. Также в списке отсутствует сопредседатель регионального отделения ОНФ, глава областной волонтерской организации «Доброволец» Евгений Коробейников.
Получить комментарии Коробейникова и Рыжего не удалось. Оба «фронтовика» не ответили на звонок корреспондента агентства.
Денис Рыжий возглавил региональный исполком ОНФ в мае 2014 года. Он стал совмещать две должности: руководителя исполкома и руководителя аппарата губернаторского движения «За возрождение Урала (ЗВУ). В августе 2015 года он покинул «ЗВУ». В январе 2017 года Денис Рыжий был официально признан банкротом, из суммы долга в 78 млн рублей ему придется выплатить три миллиона.
Как уже писало «URA.RU», Денис Рыжий и Евгений Коробейников до недавнего времени находились в жестком конфликте. Коробейников, считающийся близким к депутату Госдумы Владимиру Бурматову, находился на грани исключения из ОНФ.