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В Москве начался кастинг на пост главы челябинского регионального ОНФ

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 20:55
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ОНФ. Челябинск., тихо, тишина, рыжий денис, молчание
В Москве хотят сменить Дениса Рыжего, но не на главного его оппонентаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве Центральный штаб ОНФ начал рассматривать кандидатуры на пост главы челябинского регионального исполкома Общероссийского народного фронта, сообщили «URA.RU» собственные источники.

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Среди трех кандидатов нет действующего руководителя регионального исполкома ОНФ Дениса Рыжего, сообщил собеседник агентства. Также в списке отсутствует сопредседатель регионального отделения ОНФ, глава областной волонтерской организации «Доброволец» Евгений Коробейников.

Получить комментарии Коробейникова и Рыжего не удалось. Оба «фронтовика» не ответили на звонок корреспондента агентства.

Денис Рыжий возглавил региональный исполком ОНФ в мае 2014 года. Он стал совмещать две должности: руководителя исполкома и руководителя аппарата губернаторского движения «За возрождение Урала (ЗВУ). В августе 2015 года он покинул «ЗВУ». В январе 2017 года Денис Рыжий был официально признан банкротом, из суммы долга в 78 млн рублей ему придется выплатить три миллиона.

Как уже писало «URA.RU», Денис Рыжий и Евгений Коробейников до недавнего времени находились в жестком конфликте. Коробейников, считающийся близким к депутату Госдумы Владимиру Бурматову, находился на грани исключения из ОНФ.

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