Облизбирком решил вопрос об участии в выборах челябинского единоросса с фальшивым дипломом

Кандидат в депутаты горсобрания третьего по величине города Челябинской области Златоуста от «Единой России» Иван Козлов, у которого прокуратура выявила фальшивый диплом о высшем образовании, продолжит участие в предвыборной гонке. Об этом «URA.RU» сообщили в облизбиркоме Челябинской области.
«Дело в том, что в представленном в избирательную комиссию пакете документов не фигурирует диплом о высшем образовании, о котором говорит прокуратура. Иван Козлов представил в территориальную комиссию только диплом о среднем образовании, выданный Златоустовским индустриальным техникумом имени Аносова, — пояснили в облизбиркоме. — Таким образом, оснований снимать его с выборов нет».
Как писало «URA.RU» ранее, считающийся одним из фаворитов довыборов в городское собрание единоросс представил при трудоустройстве копию диплома о высшем образовании, благодаря чему получал надбавки к зарплате. Махинацию выявила городская прокуратура, которая через суд требует погашения нанесенного бюджету ущерба. Вопрос об уголовном преследовании Козлова пока не решен, сообщил корреспонденту «URA.RU» прокурор города Евгений Шумихин.
Место в горсобрании третьего по величине города Челябинской области освободилось в связи с получением израильского гражданства бизнесменом и экс-депутатом Маратом Ахметгалиным. Голосование состоится 17 марта.