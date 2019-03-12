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Облизбирком решил вопрос об участии в выборах челябинского единоросса с фальшивым дипломом

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 10:50
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Выборы губернатора и в городскую думу. Тюмень, выборы, урна, избиратель
Голосование пройдет в обычном порядкеФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Кандидат в депутаты горсобрания третьего по величине города Челябинской области Златоуста от «Единой России» Иван Козлов, у которого прокуратура выявила фальшивый диплом о высшем образовании, продолжит участие в предвыборной гонке. Об этом «URA.RU» сообщили в облизбиркоме Челябинской области.

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«Дело в том, что в представленном в избирательную комиссию пакете документов не фигурирует диплом о высшем образовании, о котором говорит прокуратура. Иван Козлов представил в территориальную комиссию только диплом о среднем образовании, выданный Златоустовским индустриальным техникумом имени Аносова, — пояснили в облизбиркоме. — Таким образом, оснований снимать его с выборов нет».

Как писало «URA.RU» ранее, считающийся одним из фаворитов довыборов в городское собрание единоросс представил при трудоустройстве копию диплома о высшем образовании, благодаря чему получал надбавки к зарплате. Махинацию выявила городская прокуратура, которая через суд требует погашения нанесенного бюджету ущерба. Вопрос об уголовном преследовании Козлова пока не решен, сообщил корреспонденту «URA.RU» прокурор города Евгений Шумихин.

Место в горсобрании третьего по величине города Челябинской области освободилось в связи с получением израильского гражданства бизнесменом и экс-депутатом Маратом Ахметгалиным. Голосование состоится 17 марта.

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