Россияне посчитали, какая зарплата заставит их работать лучше

Большинство граждан готовы стать эффективнее за деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Три четверти россиян готовы работать эффективнее, если им увеличат зарплату. Большинство хотят роста оплаты хотя бы в полтора раза. Об этом говорится в материале аналитического центра НАФИ (Национального агентства финансовых исследований).

По данным исследователей, как минимум 75% работающих россиян готовы трудиться лучше, если им увеличат заработную плату. О повышении планки в полтора-два раза заявили 43% опрошенных. Годом ранее эти цифры были меньше (64% и 31% соответственно)

При этом 16% респондентов (большинство из которых женщины) заявили, что уже работают на пределе своих возможностей. Их, по сравнению с предыдущим годом, стало меньше на 12%. Также исследование показало, каждый третий работающий россиянин ожидает в этом году роста зарплаты, пишет «Российская газета».