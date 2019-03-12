Шнуров матом высказался о завышенных тарифах ЖКХ

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров отреагировал на слова главы Федеральной монопольной службы Игоря Артемьева о завышенных коммунальных тарифах для россиян. Стих музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
Шнуров отметил, что «из народа делают власти должника» еще «со времен царя Гороха». Коммунальные платежи он назвал «манной» для «начальника и его дитя балбеса». При этом лидер «Ленинграда» предупреждает, что если платежки пересчитают, то «апокалипсис случится», «рухнет мирозданье». «Ты особо сильно не ропщи, а то выплеснутся кровь, война и бунт», — обращается к читателю автор. «Коммунальщикам денежки тащи. Так, не так, а всяко… (обманут)», — завершает стих Шнуров.
Накануне глава ФАС Артемьев заявил, что россияне вдвое переплачивают за услуги ЖКХ. Коммунальные компании при этом он назвал «монстрами» и рассказал о разрабатываемом ведомством документе по тарифному регулированию.