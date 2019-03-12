В Кремле отреагировали на заявление главы парламента Чечни Магомеда Даудова, который пообещал устроить блогеру Тумсо Абдурахманову «кровную месть». Позицию властей журналистам представил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция „кровной мести“, нет», — приводит РИА «Новости» слова Пескова. Он добавил, что «вряд ли это [угроза „кровной мести“] может укладываться в правовое поле». Песков намекнул, что подобные высказывания недопустимы. «Все-таки мы живем в правовом государстве», — подчеркнул пресс-секретарь.
Таким образом в Кремле отреагировали на слова главы парламента Чечни Даудова, который пообещал отомстить Абдурахманову, назвавшему Ахмата Кадырова «предателем чеченского народа». Напомним, на своем youtube-канале блогер в ходе диспута с общественником Максимом Шевченко также обвинил Кадырова в том, что тот сперва объявил джихад России, а потом перешел на российскую сторону.