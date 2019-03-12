Выяснились подробности сделки Порошенко с Константинопольским патриархатом, по результатам которой Православная церковь Украины (ПЦУ) получила независимость. Детали документа привел «Царьград» со ссылкой на украинские СМИ.
Речь идет договоре о сотрудничестве Украины со Вселенским Константинопольским патриархатом, в ходе которого Киев получил томос. Оказалось, что Порошенко обменял документ об автокефалии на государственную собственность Украины. «В пункте 3.1 Порошенко обязался передать Константинопольскому патриархату „здания, помещения, другие объекты собственности“», — уточняет издание. Известно, что передачу украинских церквей Константинополю курирует бывший чиновник аппарата президента Украины Ростислав Павленко.
Также появился список храмов и монастырей, на которые якобы претендует Патриарх Константинопольский Варфоломей. В перечень входят Киево-братский Богоявленский, Свято-Вознесенский Фроловский, Межигорский Спасо-Преображенский, Манявский Кресто-Воздвиженский, Свято-Троицкий Корецкий, Спасо-Преображенский, Молченский Рождество-Богородицкий, Рождества Пресвятой Богородицы, Кресто-Воздвиженский, Свято-Ильинский и Свято-Пантелеимоновский монастыри. Также Киев отдаст Церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Томос об автокефалии — документ, который дал украинской церкви независимость от РПЦ Московского патриархата. 15 декабря 2018 года образовалась так называемая «новая церковь Порошенко» ПЦУ. Правда, Киеву пришлось на время вернуть томос, так как он оказался недействительным. А позже на Украине начался раскол среди православных.