Первый соперник Дубровского по выборам объявил войну главному депутату Челябинска

Александр Лебедев выдвинулся на праймериз «ЕР» против спикера гордумы Станислава Мошарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Челябинский общественник Александр Лебедев, объявивший о намерении участвовать в выборах, подал документы на праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в Ленинский райсовет по округу №7. Действующий депутат от этой территории — спикер гордумы Станислав Мошаров.

Лебедев подтвердил корреспонденту «URA.RU», что и в губернаторы намерен баллотироваться по такой схеме — участвовать в праймериз (внутрипартийное голосование) «ЕР», а при поражении выдвигаться от другой партии.

«В этом году у „ЕР“ появилась возможность голосования на праймериз не только на избирательных участках, но и в системе „Госуслуги“. Есть надежда, что все будет честно и удастся победить Мошарова, от которого за время руководства думой я не заметил пользы для города. Если будут подтасовки, то после праймериз решу, от какой партии выдвигаться. Что касается выборов губернатора, то самовыдвиженцам участвовать запрещено. Поэтому тоже выдвинусь на праймериз. А баллотироваться собираюсь в любом случае, даже от другой партии», — сказал Лебедев.

Экс-член облизбиркома Александр Лебедев первым заявил о намерении участвовать в выборах губернатора. 22 февраля он написал заявление на угрозы жизни и здоровью со стороны мэра Челябинска Владимира Елистратова во время выборов главы города. Его арестовывали у входа в Центризбирком России. Чуть раньше он со скандалом уволился из Российского фонда свободных выборов.