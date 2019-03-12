В Госдуме хотят пересмотреть Конституцию

Положение российской Конституции о главенстве международного права над национальным необходимо «предметно обсудить». С таким предложением выступил заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время заседания российского парламента 12 марта.
«Пора задуматься о том, чтобы в рамках обсуждения нашей 25-летней Конституции обсудить, каким образом должен функционировать пункт 4 статьи 15, в котором говорится о том, что международное право имеет верховенство над национальным», — приводит ТАСС слова вице-спикера. По словам Толстого, международные парламентские организации продвигают различные инициативы с целью очернения России, а та вынуждена с ними считаться.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить Конституцию на предмет соответствия требованиям времени, не касаясь при этом основных положений, напоминает «Национальная служба новостей». По мнению спикера, в Конституции России отсутствует должный баланс между ветвями власти, поэтому полномочия парламента необходимо расширить.
Между тем, эксперты, опрошенные «URA.RU» ранее, заявляли о вероятности проведения в России конституционной реформы в 2019 году. Правда, в оценках ее масштаба политологи разошлись: одни считают, что изменения будут точечными, другие — кардинальными.