Пермский министр, которому предрекали отставку, перейдет в федеральное ведомство

Слухи об отставке министра ходят с февраля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Реформа пермского правительства

Министр сельского хозяйства Пермского края Александр Козюков в ближайшее время может перейти на должность главы краевого управления Россельхознадзора. По данным источника «URA.RU», это произойдет до конца апреля.

В данный момент управление Россельхознадзора по Пермскому краю в статусе врио возглавляет Андрей Огородников. По словам собеседника «URA.RU», наиболее вероятным кандидатом на эту должность является действующий глава краевого минсельхоза — кандидатура Козюкова согласована Минсельхозом РФ.

В феврале «URA.RU» сообщало о возможной отставке Козюкова. Во вторник, 11 марта, в пермских telegram-каналах вновь появилась информация об уходе Козюкова с должности. Якобы чиновник написал заявление по собственному желанию. В пресс-службе краевого минсельхоза эту информацию опровергли, отметив, что министр продолжает работать и «заявлений не писал».