Пермский министр, которому предрекали отставку, перейдет в федеральное ведомство

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 18:11
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Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, козюков александр
Слухи об отставке министра ходят с февраляФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Реформа пермского правительства

Министр сельского хозяйства Пермского края Александр Козюков в ближайшее время может перейти на должность главы краевого управления Россельхознадзора. По данным источника «URA.RU», это произойдет до конца апреля.

В данный момент управление Россельхознадзора по Пермскому краю в статусе врио возглавляет Андрей Огородников. По словам собеседника «URA.RU», наиболее вероятным кандидатом на эту должность является действующий глава краевого минсельхоза — кандидатура Козюкова согласована Минсельхозом РФ.

В феврале «URA.RU» сообщало о возможной отставке Козюкова. Во вторник, 11 марта, в пермских telegram-каналах вновь появилась информация об уходе Козюкова с должности. Якобы чиновник написал заявление по собственному желанию. В пресс-службе краевого минсельхоза эту информацию опровергли, отметив, что министр продолжает работать и «заявлений не писал».

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