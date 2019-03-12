Омский губернатор трудоустроил еще одного справедливоросса из Екатеринбурга

Швалев сдал мандат депутата в январе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший депутат городской думы Екатеринбурга от «Справедливой России» Антон Швалев получил должность в министерстве строительства и ЖКХ Омской области, губернатором которой является экс-глава свердловского отделения партии справедливороссов Александр Бурков. Об этом сам Швалев заявил корреспонденту «URA.RU».

Экс-депутат стал заместителем начальника отдела по реализации программ капитального ремонта и жилищного хозяйства в омском минстрое еще месяц назад. Он опроверг информацию о том, что распоряжение о его назначении появилось только сейчас — такие данные стали распространять некоторые омские СМИ. «Работаю уже больше месяца. Мне нравится, все понятно — моя стихия», — отметил Швалев в разговоре с «URA.RU».

В январе Швалев, являющийся одним из основателей движения «За справедливое ЖКХ», сдал мандат депутата Екатеринбургской городской думы. До него в Омск переехали другие члены команды экс-руководителя отделения «СР» Буркова, в том числе депутат свердловского заксобрания Андрей Жуковский (стал гендиректором АО «Омскэлектро») и экс-депутат думы Среднеуральска Виталий Сухов (замглавы управления имущества мэрии Омска).