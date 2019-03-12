Капитан сухогруза с россиянами на борту Бахман Багиров пригрозил в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если компания-судовладелец Akca Shipping не выплатит команде корабля долги по зарплате. Моряк уверен, что это единственный способ получить свои деньги.
«Сухогруз Streamlinе из России арестован в Стамбуле в июне 2018 года за долги бывшего судовладельца», — уточняет телеканал 360. Поэтому судно уже десять месяцев стоит на якоре, команда все это время не может начать работу, и моряки не получают зарплату. «Раньше нам хоть врали, какая-то надежда была», — признается Багиров в беседе с телеканалом. Однако неделю назад компания-судовладелец заявила, что «на выплату зарплаты денег нет».
Кроме того, кораблю требуется ремонт. Починка судна может занять три месяца. Кроме того, по словам Багирова, «чтобы выплатить зарплату, судну нужно работать — отвезти минимум два груза». Это займет еще какое-то время. «Зарплату мы сможем получить только через пять месяцев», — пожаловался Багиров.
Безысходность ситуации подтолкнула капитана и команду корабля пойти на крайние меры. Багиров в своем видеообращении подчеркнул, что если моряки не получат свои деньги, то Streamlinе в среду, 13 марта, перекроет пролив Босфор. Задолженность компании перед моряками составляет 123 тысячи долларов.