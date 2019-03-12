В Екатеринбурге остановлен суд над бандой хакеров из-за жесткой позиции прокуратуры

В Кировском суде Екатеринбурга приостановлен процесс по делу банды хакеров, похитивших с помощью вируса Lurk 1,7 млрд рублей. Об этом «URA.Ru» сообщила Ольга Кезик — адвокат лидера группировки Константина Козловского. Причиной стала позиция прокуратуры, внезапно вставшей на сторону подсудимых. Ведомство посчитало, что они имеют право на рассмотрение дела тройкой судей в надежде на большую объективность.
Решение об этом должно приниматься на стадии предварительного слушания по делу, но эту стадию судья Екатерина Иванченко пропустила. «Еще 26 декабря 2018 суд вынес постановление о рассмотрении дела без проведения предварительного слушания», — напомнила адвокат Кезик. Однако подсудимые продолжали требовать, чтобы дело рассматривала тройка судей: 12 февраля об этом попросил Константин Козловский, аналогичные ходатайства заявили другие подсудимые. Но, по словам защитника, все прошения были отклонены. «С широко закрытыми глазами суд нас игнорировал!» — говорит Кезик.
Степень негодования подсудимых и их защитников была столь велика, что 19 февраля сразу несколько человек потребовали отвода судьи. Прокуратура до последнего момента поддерживала позицию суда, однако сегодня, 12 марта, вручила судье свой протест (скан1, скан2) на ее решение пропустить стадию предварительного слушания.
«Прокурор вдруг неожиданно узрел законность ходатайств подсудимых и просит вернуться на стадию подготовки дела к слушанию! Прорыв! Хорошая работа над ошибками, пока они не завели слишком далеко», — комментирует адвокат.
Сейчас рассмотрение дела банды Lurk по существу отложено, пока вышестоящая инстанция (Свердловский областной суд) не примет свое решение по ходатайствам хакеров и представлению прокурора. Дата заседания апелляционной инстанции пока не назначена.
В Екатеринбурге, напомним, идет суд над бандой хакеров, похищавших деньги россиян с помощью компьютерного вируса Lurk. Заседания шли в закрытом режиме. Лидер группировки Константин Козловский жаловался, что его держат в камере-одиночке, после чего его вызвал к себе начальник СИЗО.