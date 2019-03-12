11 марта 2019
10 марта 2019

Москва проигнорировала требование Европейского суда по поводу арестованного сектанта из Югры

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 21:24
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Сергей Логинов пока так и не прошел независимое медицинское освидетельствованиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В ХМАО сектанты обвинили следователей в пытках

Один из обвиняемых в Сургуте адептов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» Сергей Логинов не прошел независимое медицинское освидетельствование, как того требовал европейский суд по правам человека в срок до 11 марта. О причинах «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного Следственного комитета.

«В следственное управление по округу запросы, связанные с принятием и рассмотрением Европейским судом по правам человека обращений последователей МРО „Свидетели Иеговы“ в г. Сургут не поступали», — говорится в сообщении следственного комитета Югры. Ранее иеговисты на своем сайте опубликовали информацию о том, что ЕСПЧ предписал российскому правительству провести полное медицинское освидетельствование Сергея Логинова в срок до 20 марта, а 11 марта требовалось предоставить в Страсбург заключение врачей. В Европейском суде корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что такой документ был отправлен в адрес правительства РФ. Однако из Москвы югорским силовикам никаких распоряжений по данному поводу не приходило.

Помимо Сергея Логинова, в период следствия под стражей находится еще и Евгений Федин. В отношении Артура Северинчика мера пресечения была изменена на домашний арест. В пресс-службе силового ведомства заявили, что собственная проверка по сообщениям в СМИ о якобы имевших место быть пытках в отношении задержанных в Сургуте иеговистов еще продолжается.

Как ранее сообщало «URA.RU», в середине февраля правоохранительными органами была проведена масштабная операция по задержанию адептов секты.Фигурантами уголовного дела стало больше 20 человек. Иеговисты, спустя время, начали утверждать, что к ним в ходе задержания и допросов применялись пытки. Силовики, в свою очередь, рассказывали о давлении, которое оказывается на участников следственных действий.

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