Правительство России ужесточит требования к поставкам продуктов в школы и детсады

Распоряжение уже отправили в российские ведомства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Скандал с ЕМУП «Золушка», кормившим школьников гнилью

Правительство России готовится ужесточить требования к поставкам продуктов питания для школ и детских садов из-за прокатившейся по Москве вспышке дизентерии. Соответствующее распоряжение уже отправлено в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор и Минсельхоз.

«Поручение дано по итогам встречи [заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии] Алексея Гордеева с руководителем Роскачества Максимом Протасовым в конце февраля, когда обсуждалось введение обязательных лабораторных исследований закупаемых для госучреждений продуктов с высоким риском фальсификации», — сообщает «Коммерсант».

О поставках некачественных продуктов в школы и детские сады восточного округа Москвы стало известно в декабре прошлого года, напоминает «Национальная служба новостей». Тогда врачи зафиксировали 67 случаев дизентерии. Как отмечает портал «Дни.ру», позже по факту заболеваний следователи возбудили уголовное дело.

Между тем, в Екатеринбурге в суд направлены материалы уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «Золушка» Дениса Мардарьева. Предприятие печально прославилось тем, что неоднократно оказывалось в центре скандалов, связанных с поставками некачественных продуктов в школы.