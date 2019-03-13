Выборы нового главы путинского движения в Челябинске отменили

Центральный штаб Общероссийского народного фронта отменил назначенную на март конференцию челябинского регионального отделения ОНФ, где планировалось избрать нового руководителя исполкома. Мероприятие перенесено на апрель, но точная дата пока не называется, сообщил «URA.RU» сопредседатель южноуральской ячейки этого пропрезидентского движения Артем Артемьев.
«Конференция перенесена по рабочим причинам. Необходима более детальная подготовка», — сказал Артемьев. Действующий руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Денис Рыжий не ответил на звонок. По информации «URA.RU», он не будет переназначен на новый срок. Не получит должность и его главный оппонент — сопредседатель областной ячейки «фронтовиков» Евгений Коробейников, которого считают близким к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.
Источник «URA.RU» в челябинском ОНФ говорит, что перенос связан с ротацией федерального руководства. «Пока не произойдет ротация на федеральном уровне, региональные конференции проводиться не будут», — подчеркнул собеседник агентства.
В челябинском региональном отделении ОНФ сейчас три сопредседателя. Кроме Коробейникова и Артемьева, это главврач кардиоцентра Олег Лукин. Фактически организацией руководит исполком. Его руководитель Денис Рыжий в январе 2017 года был официально признан банкротом.