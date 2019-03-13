Директор Киркорова отреагировал на обвинения в адрес Галкина о подготовке теракта

Сам Филипп Киркоров никак не комментирует информацию о подготовке теракта на его концерте Фото: depositphotos.com © URA.RU

Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак отреагировал на обвинения в адрес юмориста Максима Галкина, который якобы заказал теракт на концерте певца в Дагестане.

«Это чушь полнейшая. Тут даже нет поводов для комментария. Это вымысел, мне уже второй день телефоны обрывают», — сообщил Рыбак в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Ранее один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года заявил, что это было покушение на заказное убийство. Заказчиком, по его словам, был артист Максим Галкин, якобы приревновавший певца к Алле Пугачевой.

Всего по уголовному делу об организации теракта, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки проходят четыре человека. Они хотели устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале. При этом фигуранты отрицают вину в подготовке теракта. На допросе 4 марта один из обвиняемых утверждал, что он планировал не террористический акт, а убийство Филиппа Киркорова. Заказчиком якобы выступал Максим Галкин. Мужчина сказал следователям, что в начале 2017 года в Москве к нему подошел Галкин и предложил совершить убийство певца за 2 млн рублей. Мужчина согласился и получил в качестве аванса 1 млн рублей, а также мобильный телефон и сим-карту. Правда, потом отказался от заказа, поскольку при взрыве пострадало бы много людей.