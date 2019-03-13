Новым заместителем генпрокурора Чайки стал зять Шойгу

Совет Федерации назначил зятя министра обороны Сергея Шойгу Алексея Захарова заместителем генпрокурора России Юрия Чайки. До назначения Захаров занимал пост прокурора Московской области.
«Совет Федерации принял решение официально назначить Захарова заместителем Чайки», — сообщает агентство Nation News.
По данным РИА «Новости», Захаров будет курировать Северо-Западный федеральный округ. В Генпрокуратуре вакантны еще две должности.
Захаров женат на старшей дочери Шойгу. Воспитывает дочь Дарью и сына Кирилла. Прокурором Московской области был назначен в октябре 2013 года. Почетный работник прокуратуры РФ.