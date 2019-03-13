12 марта 2019
11 марта 2019

Экс-начальник налоговой службы Ямала теперь будет контролировать бюджетные расходы

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 13:30
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Павел Харченко теперь будет контролировать бюджетные траты ЯмалаФото: официальный сайт ФНС

Экс-руководитель ямальской налоговой службы Павел Харченко нашел новую работу. Он занял пост помощника руководителя счетной палаты ЯНАО Владимира Свидлова. Об этом «URA.RU» рассказали собственные источники.

«Павел Харченко с недавних пор стал помощником Свидлова в счетной палате», — сообщил инсайдер.

Как давно Харченко занял эту должность, пока выяснить не удалось. В счетной палате сообщили лишь, что Харченко уехал на обед и будет на работе позже.

Павел Харченко покинул пост начальника налоговой службы ЯНАО в ноябре прошлого года. По официальной версии, у него истек срок контракта и руководство службы не стало его продлевать. Собственные источники «URA.RU» еще до официальной отставки Харченко рассказывали, что ему уже приготовлено место в правительстве ЯНАО, однако сразу это назначение не произошло. В январе пост руководителя управления ФНС по Ямалу заняла Яна Калюжина.

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