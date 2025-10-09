Снег, дождь, штормовой ветер: на Ямале портится погода

В ЯНАО 10 октября будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 24 метров в секунду. Кроме того, жителей региона накроет дождем и мокрым снегом, сообщили в региональном ГУ МЧС России по ЯНАО.
«Прогнозируются неблагоприятные погодные явления: юго-восточный, южный 9-14 метров в секунду, по востоку округа — 6-11 метров в секунду. В Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 19-24 метра в секунду. Дождь, мокрый снег», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
