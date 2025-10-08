Погода грозит помешать работе главной переправы ЯНАО

Пока на линии работает шесть паромов
В ЯНАО 9 октября прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В связи с ухудшением погоды, переправа Салехард-Лабытнанги может полностью прекратить работу, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
«Прогнозируется ухудшение погодных условий. Возможно ограничение в работе переправы», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас пока на линии работает шесть паромов. Дорожники убедительно просят следить за погодой и планировать свои поездки заранее. Дополнительные вопросы можно задать по номеру телефона диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46.
