08 октября 2025

Погода грозит помешать работе главной переправы ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пока на линии работает шесть паромов
Пока на линии работает шесть паромов Фото:

В ЯНАО 9 октября прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В связи с ухудшением погоды, переправа Салехард-Лабытнанги может полностью прекратить работу, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«Прогнозируется ухудшение погодных условий. Возможно ограничение в работе переправы», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас пока на линии работает шесть паромов. Дорожники убедительно просят следить за погодой и планировать свои поездки заранее. Дополнительные вопросы можно задать по номеру телефона диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО 9 октября прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В связи с ухудшением погоды, переправа Салехард-Лабытнанги может полностью прекратить работу, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «Прогнозируется ухудшение погодных условий. Возможно ограничение в работе переправы», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас пока на линии работает шесть паромов. Дорожники убедительно просят следить за погодой и планировать свои поездки заранее. Дополнительные вопросы можно задать по номеру телефона диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...