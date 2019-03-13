Шнуров язвительно ответил Собчак, вызвавшей его на баттл

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров язвительно ответил телеведущей, экс-кандидату в президенты России Ксении Собчак, которая вызывала его на баттл. Музыкант отказался от приглашения в стихотворной форме.
«Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню. Труслив я стал, да и тут делом грешным, всяк понимаю, как отказом я садню. Такой уж возраст, что не до приколов. Не страшно от тебя стихом в торец. Боюсь, меня … (изобьет) [режиссер и якобы любовник Собчак Константин] Богомолов, повеса и прославленный боец», — написал Шнуров на своей странице в Instagram.
Ранее Ксения Собчак вызвала Сергея Шнурова на баттл. Поводом стал стих, который он посвятил разводу телеведущей с актером Максимом Виторганом и ее гипотетическому роману с продюсером и режиссером Константином Богомоловым. Собчак писала, что до конфликта со скандальным музыкантом у них были приятельские отношения.