«Уральские авиалинии» не будут отказываться от Boeing 737 MAX

Альтернативой Boeing в такой ситуации выступают самолеты Airbus Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Уральские авиалинии» пока не намерены отказываться от поставок новых Boeing 737 MAX, которые запланированы в ноябре. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. Ранее несколько авиаперевозчиков, в том числе S7, приняли решение отказаться от эксплуатации новейших «Боингов» после крушения самолета в Африке.

«Я думаю, к тому моменту, как у нас в ноябре начнутся поставки Boeing, самолеты будут доработаны: и конструктив самолета, и программное обеспечение», — сказал Скуратов. Гендиректор «Уральских авиалиний» подчеркнул, что считает эффективными и адекватными ситуации действия коллег, которые приняли решение отказаться от уже работающих на рейсах новых «Боингов».

«Безопасность полетов — критичный момент, определяющий все, в том числе рынок. Отказ от эксплуатации судна после катастрофы и до выявления и устранения неполадок — эффективная и адекватная практика. Альтернативой Boeing в такой ситуации выступают самолеты Airbus», — добавил Скуратов.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту находилось 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли. Позже авиакомпания S7, в авиапарке которой насчитывается два самолета того же типа, отказалась эксплуатировать модель до получения более подробных сведений о причинах катастрофы в Африке. Ряд стран уже объявил о закрытии воздушного пространства для Boeing 737 MAX 8. Среди них Великобритания, Франция и Германия.