Челябинский губернатор начал готовить сторонников к участию в своих перевыборах

На Южном Урале в преддверии намеченных на сентябрь 2018 года выборов состоится обучающий семинар с участием политтехнологов для руководителей прогубернаторского движения «За возрождение Урала». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ЗВУ.
«Активу предстоит решить кейсы по основным направлениям работы движения до сентября 2019 года, принять участие в мастер-классах по ораторскому мастерству и умению уверенно держаться в больших аудиториях на встречах с жителями региона. Не обойдется и без общения с политтехнологами и представителями властных структур», — пояснили агентству в пресс-службе движения.
Активистов вывезут на базу «Лесная застава» после расширенного заседания совета движения, которое пройдет в Челябинске 14 марта и будет приурочено к 25-летию создания ЗВУ. Его откроет выступление губернатора региона и председателя движения Бориса Дубровского, а также доклад первого зампреда ЗВУ Юлии Капковой, после чего глава региона будет общаться с собравшимися.
ЗВУ предполагается сделать опорой выборной кампании Дубровского в 2019 году. На первой масштабной презентации своих намерений, куда собрали почти тысячу VIP-ов, он демонстративно сидел в центре зала в окружении активистов движения. Перезагрузка руководящих структур ЗВУ завершилась в прошлом году.
«За возрождение Урала» — самая крупная общественная организация региона, созданная в 1993 году для выдвижения в губернаторы Петра Сумина. После победы на выборах в 1996 году Сумин оставался ее лидером до 2010 года, «сдав» новому главе региона Михаилу Юревичу. С 2014 года ЗВУ возглавил сменивший Юревича Борис Дубровский. ЗВУ располагает собственной газетой и сетью отделений во всех муниципалитетах области.