Владимиру Елистратову (слева) не дали комфортно уйти от ответов на острые вопросы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новому мэру Челябинска Владимиру Елистратову не дали провести встречу с депутатами гордумы по удобному для него сценарию. Половину всего времени спикер гордумы Станислав Мошаров задавал, как кажется, согласованные заранее вопросы. Однако депутат Марк Болдов попросил прекратить это, удалить прессу, после чего у мэра спросили про слабую кадровую политику, проблемы с благоустройством и городским хозяйством, сообщил «URA.RU» участник встречи.

«Мошаров хотел провести встречу по своему сценарию, чтобы „выслужиться“ перед Елистратовым. Болдов встал и возразил против этого. Выгнали СМИ. После этого пошли вопросы про слабый кадровый подбор в администрации, бардак в городе с благоустройством, рекламой, киосками и транспортом. Елистратов сказал, что все услышал, будет прорабатывать», — отметил источник, попросивший не называть его.

Одним из болезненных вопросов было создание восьмого района Челябинска. Инициатива уже поступила от Заксобрания области. «Новый район — это перенарезка округов всего за полгода до выборов, уменьшение числа депутатов гордумы от каждого из нынешних районов, обнуление достигнутых с таким трудом договоренностей о выдвижении кандидатов. Елистратов сказал, что до выборов нового района точно не будет», — добавил собеседник.

Марк Болдов попросил «закрыть» встречу от СМИ, чтобы депутаты высказали новому мэру в лицо все претензии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Марк Болдов объяснил корреспонденту «URA.RU», что встречу закрыли от СМИ для более откровенного разговора. «Попросили прессу уйти, чтобы мы могли откровенно обозначить проблему и дать главе возможность в следующий раз более детально ответить на поставленные вопросы. Например, новый глава может менять команду. Мы предложили внимательнее посмотреть на [компетентность] замов и начальников подразделений или разработать KPI [систему оценки их работы]», — отметил депутат.

Владимир Елистратов назначен мэром Челябинска по решению гордумы 26 февраля. Вместе с вступлением в должность автоматически истекли контракты его заместителей. Однако Елистратов не провел ни одной кадровой перестановки, переназначив всех подчиненных. Сам он считается человеком бывшего градоначальника Евгения Тефтелева, подавшего в отставку в связи с назначением вице-губернатором. Эксперты считают, что замена непопулярного экс-мэра на его многолетнего зама и еще более невзрачного Владимира Елистратова не изменит негативное отношение горожан к администрации города в год выборов губернатора и районных советов депутатов.