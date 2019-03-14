Мэрия Екатеринбурга проведет изыскания под вторую ветку метро уже в шестой раз

Каждый раз эти исследования оплачиваются из городского бюджета Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга, заключившая контракты на инженерные изыскания для проектирования второй линии метро, оплатит эти работы уже в шестой раз. Об этом «URA.RU» сообщил инженер-геолог, ранее участвовавший в подобных исследованиях.

«Срок годности инженерно-геологических изысканий на застроенных территориях — два года, поэтому их постоянно приходится проводить заново, хотя выполняется, по сути, одна и та же работа», — заявил геолог.

По его рассказу, первые исследования грунтов для будущего строительства метро проводились в Екатеринбурге (тогда еще — в Свердловске) в 60-е и 70-е года прошлого века. Изыскания конкретно под вторую ветку метро впервые были выполнены в 1988 году компанией «УралТИСИЗ», затем их повторили в 1992—1993 и 2000-х годах. Также изыскания проводились в 2013 году — они стоили городу более семи миллионов рублей. Тогда эти работы выполнял уже институт «Уралгипротранс» (которому администрация Екатеринбурга и в этот раз отдала контракты).

Инженерно-геологические изыскания на площади 1905 года зимой 2013 года Фото: читатель «URA.RU»

Всего, по подсчету геолога, изыскания под вторую ветку метро проводились в Екатеринбурге пять раз. По его словам, теоретически можно было бы просто копировать отчеты, однако в «Уралгипротрансе» работают «настоящие профессионалы, который честно выполняют свою работу и каждый раз заново бурят скважины». «Мы бурили на площади 1905 года, в районе Дворца молодежи и на ВИЗе, — вспоминает специалист. — Диаметр скважин составлял от 108 до 162 мм».

По просьбе агентства он также пояснил, зачем вообще нужны изыскания. «Чтобы проектировать что угодно (метро, железную дорогу, здание, даже туалет), нужно понимать состав грунтов и их физико-механические свойства, — объяснил геолог. — Изыскания не дают ответа на вопрос, можно ли строить. Построить можно что угодно и где угодно, важно — как. Изыскания позволяют понять, какие фундаменты нужно заложить и какие нагрузки они должны будут выдерживать».

Ранее «URA.RU» сообщало, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание о строительстве второй ветки метро, которая соединит микрорайоны ВИЗ и ЖБИ. По словам главы города, цель — построить вторую ветку метров к 2023 году, когда будет отмечаться 300-летие Екатеринбурга (под эту дату Федерация готова оказать столице Урала помощь). На совещании градоначальник дал поручения, в том числе руководителям «Уралгипротранса».

«URA.RU» попросило прокомментировать ситуацию с повторными изысканиями пресс-секретаря администрации Екатеринбурга — к моменту публикации комментарий не поступил.