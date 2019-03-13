Елена Рудакова нашли в себе силы увидеть страшные кадры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Под Екатеринбургом школьники до смерти забили подростка-инвалида

Елена, мать убитого группой подростков 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, рассказала, как проходило сегодня заседание суда в городе Березовском. Оно было одним из ключевых — в суде была показана видеозапись убийства.

«Перед тем, как стали показывать видео, все подсудимые вышли из зала — их адвокаты сослались, что у подростков, пока они были под стражей, ухудшилось здоровье, — рассказала „URA.RU“ Елена Рудакова. — Да и закон такой есть, что они могут не смотреть, раз они несовершеннолетние. В зале остались только их родители и адвокаты. Одна мама тоже хотела выйти, но судья ей не разрешила — сказала, что она должна смотреть, что наделал ее сын».

Также в зале остался и один из обвиняемых (единственный, оставленный под стражей — все остальные за время следствия были переведены на домашний арест — прим. ред.). Во время просмотра все смогли увидеть, что делали обвиняемые с инвалидом — они пинали его, били табуреткой по голове, надели раненому ведро на голову, а один из подростков во время избиения скандировал: «Россия!»

Сама Елена увидела это страшное видео в первый раз: раньше следователи предлагали ей посмотреть эти кадры, но она каждый раз отказывалась. Но в суде нашла в себе силы узнать, что подсудимые сделали с ее сыном. «Это какая-то нечеловеческая жестокость, так даже мужчины не дерутся, — сказала она после этого. — Думаю, мой сын до последнего верил, что они пощадят его, если он выполнит, что они требуют» (подростки, напомним, заставили инвалида раздеться — прим. ред.).

Следующее заседание по делу о жестоком убийстве инвалида группой подростков состоится 21 марта. В ходе процесса будут допрошены подсудимые, а также мать погибшего юноши.