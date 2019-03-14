Диабетикам вместо лечения предложили худеть Фото: depositphotos.com © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом, заявил, что им нужно всего лишь похудеть, чтобы избавиться от болезни. Инициатора законопроекта Федота Тумусова возмутила позиция коллеги.

«Лечение сахарного диабета — это не столько инсулин и другие препараты, а самое главное — снизить до нормы вес», — заявил Грасименко, его слова приводит сайт «Би-би-си». Депутат отметил, что знает случаи, когда при похудении на 30-40 килограммов люди избавлялись от болезни. «Кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой», — заключил парламентарий.

Такой подход возмутил инициатора законопроекта Федота Тимусова, который на своей странице в Facebook заявил, что «отношение „Единой России“ к людям — оно все в этом ответе: „Есть надо меньше“». В разговоре с телеканалом 360 Тимусов подчеркнул, что его инициатива была направлена на то, чтобы оказывать диабетикам комплексную поддержку — медицинскую, социальную и экономическую. Он напомнил, что сейчас правительство ограничивается тем, что обеспечивает больных инсулином. «То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: худейте и не болейте», — прокомментировал коллегу депутат.

Как считает врач-эндокринолог Юрий Потешкин, только нормализовать вес больного диабетом мало. «Без таблеток я бы его не оставлял. Если он будет без таблеток — эффект будет более кратковременным», — отметил специалист. Четыре года назад депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер, отвечая на вопрос, как преодолеть кризис, предложил вспомнить времена «голода и холода» и «меньше есть».