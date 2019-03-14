Британский парламент проигнорировал опасения Мэй по Brexit

Парламент Великобритании проголосовал против выхода Британии из ЕС без соглашения при любых обстоятельствах. Мэй в свою очередь допустила Brexit, предупредив при этом об опасности проведения второго референдума.
За поправку, подразумевающую Brexit без сделки при любых обстоятельствах проголосовали 312 депутатов палаты общин, против выступили 308 депутатов, пишет RT со ссылкой на Sky News. Между тем премьер-министр Великобритании тереза Мэй заявила, что результаты прошедшего в среду голосования парламента не означают, что страна не выйдет из Евросоюза без сделки 29 марта.
Премьер отметила, что 14 марта парламент должен проголосовать по вопросу продления срока Brexit. Как пишет информагентство Nation News, Мэй напомнила депутатам, что ЕС отказался от дальнейших переговоров.
«Мы могли бы провести второй референдум, но тогда есть риск отсутствия Brexit, что является нарушением воли народа, высказанной на прошлом референдуме», — цитирует РИА Новости премьер министра.