Парламент Британии отверг сделку с Евросоюзом по Brexit

Тереза Мэй повторно согласовала проект о выходе из ЕС в Брюсселе Фото: wikipedia.org

Британский парламент повторно отверг проект соглашения по выходу из Евросоюза. Против документа проголосовало большинство депутатов.

«391 депутат британского парламента проголосовал против нового варианта соглашения с ЕС по Brexit, поддержали проект 242 депутата», — пишет «Ридус». Позже представитель пресс-службы Евросоюза заявил, что ответственность за взаимоотношения Великобритании и ЕС лежит на Лондоне. Сам же Евросоюз «сделал все возможное», чтобы помочь британскому премьер-министру Терезе Мэй ратифицировать сделку по Brexit.

В середине января парламент Великобритании проголосовал против сделки по выходу страны из состава Европейского союза, напоминает агентство Nation News. Сделка, согласованная с Брюсселем, не устроила 432 парламентария.

Ключевая проблема сделки для Британии — Северная Ирландия. Для Лондона неприемлемо сохранение региона в составе общего рынка и таможенной зоны Евросоюза, куда входит и Республика Ирландия, так как это принесет частичную утерю экономического суверенитета без выгод членства в Евросоюзе.