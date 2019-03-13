12 марта 2019

Парламент Британии отверг сделку с Евросоюзом по Brexit

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 07:36
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Тереза Мэй, мэй тереза
Тереза Мэй повторно согласовала проект о выходе из ЕС в БрюсселеФото: wikipedia.org

Британский парламент повторно отверг проект соглашения по выходу из Евросоюза. Против документа проголосовало большинство депутатов.

«391 депутат британского парламента проголосовал против нового варианта соглашения с ЕС по Brexit, поддержали проект 242 депутата», — пишет «Ридус». Позже представитель пресс-службы Евросоюза заявил, что ответственность за взаимоотношения Великобритании и ЕС лежит на Лондоне. Сам же Евросоюз «сделал все возможное», чтобы помочь британскому премьер-министру Терезе Мэй ратифицировать сделку по Brexit.

В середине января парламент Великобритании проголосовал против сделки по выходу страны из состава Европейского союза, напоминает агентство Nation News. Сделка, согласованная с Брюсселем, не устроила 432 парламентария.

Ключевая проблема сделки для Британии — Северная Ирландия. Для Лондона неприемлемо сохранение региона в составе общего рынка и таможенной зоны Евросоюза, куда входит и Республика Ирландия, так как это принесет частичную утерю экономического суверенитета без выгод членства в Евросоюзе.

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